Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Денежная база в России сократилась за неделю на 73,4 млрд рублей

Ведомости

За неделю с 19 по 26 сентября объем денежной базы в узком определении снизился на 0,39%, или 73,4 млрд руб., следует из данных на сайте Центрального банка России.

На 26 сентября значение денежной базы составляло 18,875 трлн руб., а 19 сентября – 18,948 трлн руб. 12 сентября объем денежной базы достиг 18,875 трлн руб.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте