Денежная база в России сократилась за неделю на 73,4 млрд рублей
За неделю с 19 по 26 сентября объем денежной базы в узком определении снизился на 0,39%, или 73,4 млрд руб., следует из данных на сайте Центрального банка России.
На 26 сентября значение денежной базы составляло 18,875 трлн руб., а 19 сентября – 18,948 трлн руб. 12 сентября объем денежной базы достиг 18,875 трлн руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.