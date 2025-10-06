Финансовая группа БКС опровергла данные о покупке оренбургского банка «Форштадт». Информацию о сделке распространил Forbes со ссылкой на источники на фондовом рынке и среди инвестиционных банкиров. По их словам, покупка была закрыта в сентябре и касалась только банка без управляющей компании, входящей в его группу.