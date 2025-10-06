Группа БКС опровергла данные о покупке оренбургского банка «Форштадт»
Финансовая группа БКС опровергла данные о покупке оренбургского банка «Форштадт». Информацию о сделке распространил Forbes со ссылкой на источники на фондовом рынке и среди инвестиционных банкиров. По их словам, покупка была закрыта в сентябре и касалась только банка без управляющей компании, входящей в его группу.
«Данная информация не соответствует действительности», – ответили «Ведомостям» в БКС.
Источник Forbes в инвестиционно-банковской среде пояснил, что БКС якобы искал неподсанкционный актив после введения в 2024 г. блокирующих американских санкций против собственного банка. «БКС нужны внесанкционные цепочки, а «Форштадт» один из немногих банков из топ-200, который не находится под санкциями», – отметил собеседник издания.
По данным Forbes, сопровождала сделку консалтинговая компания Strategy Partners. Из презентации, оказавшейся в распоряжении издания, следует, что продавались 100% акций банка. Рассматривались два сценария оценки: по текущему объему капитала – свыше 3,5 млрд руб., или по диапазону 1,6–1,9 млрд руб. после выплаты дивидендов акционерам. Какой из вариантов был реализован, не уточняется.
В презентации подчеркивалось, что у банка есть широкая продуктовая линейка, лицензии и потенциал для развития бизнеса в Приволжском округе и Москве.