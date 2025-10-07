Индия собирается запустить собственную цифровую валюту

В декабре 2022 г. в Индии начался пилотный проект по выпуску цифровых рупий. В декабре 2023 г. Резервный банк Индии отчитался, что число транзакций с валютой достигло 1 млн. Это произошло в рамках соглашения с коммерческими банками, в частности, часть зарплаты банковским служащим выплачивалась в цифровых рупиях.