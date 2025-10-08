Газета
Главная / Финансы /

Набиуллина: «банковское рабство» в России почти ушло в прошлое

Ведомости

«Банковское рабство» в России практически ушло в прошлое, о чем говорит упрощение условий смены или выбора банка для получения финансовых услуг, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Финополис-2025» в Сириусе.

«Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», – сказала глава регулятора.

В 2014 г. в России внесли поправки в Трудовой кодекс. Тогда сотрудники получили возможность указывать желаемый банк для перевода заработной платы при устройстве на работу. После этого сотрудники также могли изменить зарплатный банк. В 2019 г. была введена административная ответственность для работодателей, которые вводят ограничения для подчиненных в выборе банка.

Форум инновационных финансовых технологий «Финополис» стартовал в 10-й раз 8 октября в Сириусе. Он продлится до 10 октября, на мероприятии обсудят развитие и применение цифровых технологий в финансовом секторе.

