Греф заявил о готовности «Сбера» к отказу от комиссий при оплате штрафов

«Сбер» готов отказаться от комиссий, которые действуют при оплате штрафов, заявил глава организации Герман Греф на форуме «Финополис-2025» в Сириусе.

«Мы готовы отказаться от комиссии», – сказал он. Так председатель правления банка прокомментировал высказывание министра цифрового развития Максута Шадаева о том, что многие кредитные организации берут с клиентов комиссии, имея при этом бесплатный доступ к сервисам уплаты штрафов ГИБДД.

При оплате штрафов через некоторые банки, в том числе «Сбер», а также онлайн-сервисы или приложения с пользователей взимается комиссия. Характер штрафа не влияет на ее размер. При этом без комиссии счет можно оплатить с помощью «Почты России», «Госуслуг» или в ГИБДД.

