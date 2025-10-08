Греф заявил о готовности «Сбера» к отказу от комиссий при оплате штрафов

При оплате штрафов через некоторые банки, в том числе «Сбер», а также онлайн-сервисы или приложения с пользователей взимается комиссия. Характер штрафа не влияет на ее размер. При этом без комиссии счет можно оплатить с помощью «Почты России», «Госуслуг» или в ГИБДД.