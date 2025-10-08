Греф заявил о готовности «Сбера» к отказу от комиссий при оплате штрафов
«Сбер» готов отказаться от комиссий, которые действуют при оплате штрафов, заявил глава организации Герман Греф на форуме «Финополис-2025» в Сириусе.
«Мы готовы отказаться от комиссии», – сказал он. Так председатель правления банка прокомментировал высказывание министра цифрового развития Максута Шадаева о том, что многие кредитные организации берут с клиентов комиссии, имея при этом бесплатный доступ к сервисам уплаты штрафов ГИБДД.
При оплате штрафов через некоторые банки, в том числе «Сбер», а также онлайн-сервисы или приложения с пользователей взимается комиссия. Характер штрафа не влияет на ее размер. При этом без комиссии счет можно оплатить с помощью «Почты России», «Госуслуг» или в ГИБДД.