«Сбер» подготовил список заблокированных активов для передачи отдельному юрлицу
Сбербанк сформировал список заблокированных активов, которые планируется перевести на баланс отдельного юридического лица, и готовит ходатайство в Банк России. Об этом сообщил заместитель председателя правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов в кулуарах форума «Финополис».
По его словам, ходатайство пока не подали, но планируют это сделать до конца 2025 г. Для этого потребуется еще получить решение набсовета.
«Мы принимали внутренние решения о том, какие активы передавать, потому что список довольно широкий и разнородный. У нас есть параллельные процессы по отдельным активам, где мы и без выделения пытаемся добиться максимального возврата. Сейчас как раз список финализировали, находимся на стадии подготовки ходатайства», – пояснил Скворцов (цитата по «Интерфаксу»).
Закон № 292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 г. создавать специальные юридические лица для перевода на их баланс активов и пассивов, замороженных из-за санкций. Банк России в декабре 2024 г. ужесточил подходы к работе с такими активами. Но в июне 2025 г. совет директоров ЦБ внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств, разрешив выделять просроченные обязательства для последующего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.
Также 8 октября сообщалось, что Сбербанк сохраняет намерение выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли при достаточности капитала выше 13,3%.