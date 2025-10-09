«Т-Технологии» запустили программу кибериспытаний

«Т-Технологии» запустили программу по тестированию инфраструктуры на предмет реализации «недопустимых событий», которые могут привести к критическим для компании последствиям. В частности, речь идет о недопустимости несанкционированного доступа к внутренним сервисам, закреплении на сервере базы данных от привилегированной учетной записи, внедрении кода в цепочку релизов продуктов и обходе механизмов защиты и мониторинга. Об этом рассказал руководитель департамента информационной безопасности Т-банка Дмитрий Гадарь на «Финополисе».