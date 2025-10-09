В «Сбере» оценили объем мирового рынка ИИ в финансовом секторе в $340 млрд
Объем международного рынка искусственного интеллекта в финансовом секторе составляет около $340 млрд, что эквивалентно примерно 5% всей прибыли индустрии. Об этом сообщил старший управляющий директор, директор по AI-трансформации «Сбера» Сергей Рябов на форуме «Финополис-2025».
«Если мы посмотрим на международный рынок в области генеративного искусственного интеллекта в финансовом секторе, то рост по выручке достигает $340 млрд, это где-то 5% всей прибыли – это огромный потенциал», – отметил Рябов (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что основные направления применения технологий искусственного интеллекта в финансовой сфере – это системы обслуживания клиентов, инструменты поддержки принятия управленческих решений, где ИИ помогает оценивать эффективность действий, а также разработка технологических решений.
До этого консалтинговая компания Gartner сообщала, что ИИ станет главным фактором, трансформирующим финансовую сферу в ближайшие пять лет. По прогнозам аналитиков, к 2030 г. треть корпоративных приложений будут иметь встроенных ИИ-агентов, которые возьмут на себя решение около 15% повседневных задач.
По данным экономистов Всемирного экономического форума, технологии искусственного интеллекта позволят полностью автоматизировать до 39% рутинных операций в банках, страховых и инвестиционных компаниях и упростить выполнение еще 37% процессов.