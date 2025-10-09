В «Сбере» оценили объем мирового рынка ИИ в финансовом секторе в $340 млрд

До этого консалтинговая компания Gartner сообщала, что ИИ станет главным фактором, трансформирующим финансовую сферу в ближайшие пять лет. По прогнозам аналитиков, к 2030 г. треть корпоративных приложений будут иметь встроенных ИИ-агентов, которые возьмут на себя решение около 15% повседневных задач.