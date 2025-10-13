Банк России выдал базовую лицензию банку «Пэйджин»

РНКО «Платежный конструктор» была основана в апреле 2022 г. Уставный капитал кредитной организации составляет 340 млн руб. Ее активы на конец первого полугодия 2025 г. достигли 8,4 млрд руб., собственные средства – около 1 млрд руб.