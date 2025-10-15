Суд признал банк «Таврический» банкротом
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банк «Таврический» банкротом. Об этом сообщили в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ), выступающем конкурсным управляющим кредитной организации.
3 сентября Банк России отозвал лицензию у банка «Таврический» в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации. В ЦБ пояснили, что необходимость отозвать лицензию возникла на основании п. 1, 2 ч. 2 ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности», поскольку банк полностью утратил собственный капитал.
АСВ проведет расчеты с кредиторами банка. В реестр требований кредиторов включаются признанные обоснованными требования кредиторов, которые были предъявлены временной администрации или конкурсному управляющему до даты закрытия реестра. Информацию об этой дате АСВ разместит дополнительно на странице Таврического Банка на своем сайте.
Банк «Таврический» основан в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В конце 2014 г. он стал испытывать проблемы с ликвидностью. На фоне этого санатором был выбран банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. По данным с сайта банка, финансовое оздоровление должно было завершиться к 1 июля 2035 г. «Таврический» банк занимал 60-е место в банковской системе РФ.