Перед заседанием ЦБ темпы снижения стоимости кредита замедлились вдвое
Перед заседанием Банка России средняя полная стоимость кредита наличными в топ-20 банках опустилась до 30,77% годовых, следует из данных Индекса кредитов наличными по состоянию на 23 октября, который рассчитывается «Финуслугами».
Средняя минимальная стоимость кредита наличными в топ-20 банках России составляет 22,87%, а средняя максимальная – 26,68%.
За неделю в период с 16 по 23 октября средняя полная стоимость кредита снизилась на 0,03 процентных пункта (п. п.), неделей ранее – на 0,06 п. п., а две недели назад – на 0,19 п. п.
Относительно 11 сентября стоимость кредита наличными снизилась на 0,6 п. п. Стоимость кредита наличными снизилась в 10 банках из топ-20, в двух – повысилась, еще в двух наблюдалось разнонаправленное изменение.
Заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 24 октября. На предыдущем заседании 12 сентября ЦБ решил опустить ключевую ставку на 1 п. п. до 17% годовых.