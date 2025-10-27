Газета
Главная / Финансы /

Бывший глава Международного акционерного банка признан банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал бывшего председателя правления ЗАО «Международный акционерный банк» (МАБ) Виктора Трепеля банкротом. Об этом сообщили в госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Суд ввел процедуру реализации имущества должника. Судебный акт в полном объеме опубликован 25 октября. Требования банка на сумму более 10,8 млрд руб. включены в реестр кредиторов.

До этого суд привлек Трепеля к субсидиарной ответственности на сумму свыше 10,8 млрд руб., а также Ирину Муравинскую, Дмитрия Пехотника и Елену Федоренко – на 15 млн руб. Основанием стали выдача невозвратных кредитов заемщикам и непринятие мер по предотвращению банкротства кредитной организации.

Банк России отозвал у МАБ лицензию в 2016 г. из-за снижения капитала ниже минимального уровня. На 1 января 2016 г. по размеру активов банк занимал 207-е место в банковской системе России.

