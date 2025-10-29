«Согаз» назвал самые крупные выплаты по ДМС за девять месяцев 2025 года
Онкология остается самым затратным направлением по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС), следует из данных «Согаза» за девять месяцев 2025 г. С января по сентябрь несколько случаев лечения рака молочной железы потребовали выплат от 4,1 млн до 9,3 млн руб., а лечение новообразований в желудке и легких обошлось в 5,9 млн и 5,5 млн руб. соответственно, сообщил представитель страховщика «Ведомостям».
Также крупные выплаты связаны с лечением сложных патологий пищеварительной и нервной систем. В топ требующих дорогостоящего лечения заболеваний вошли острый панкреатит и последствия тяжелых болезней центральной нервной системы (8,8 млн и 8,7 млн руб. соответственно), рассказал представитель «Согаза».
Самой дорогой медицинской услугой, по данным страховщика, стала конформная лучевая терапия (использование нейтронов, протонов и тяжелых ионов для лечения онкологии) – 2,7 млн руб. Также в числе самых дорогостоящих процедур – эндоваскулярная имплантация аортального клапана (2 млн руб.), робот-ассистированные операции на почках (1,3 млн руб.) и различные виды радиочастотной абляции для лечения аритмий (от 776 000 до 920 000 руб.).
Современные полисы ДМС все чаще включают не только базовые риски, но и защиту от редких заболеваний, необходимость в реабилитации после травм, кардио- и эндопротезирование, фиксирует «Согаз». В список включают редкие заболевания, болезни на ранних стадиях, специфические детские заболевания (в семейных полисах), тяжелые последствия COVID-19. Сегодня такие полисы покрывают в среднем 30–50 сложных заболеваний, а в некоторых премиальных продуктах – 100 и более, указал представитель страховщика. Также ответственные работодатели и сами застрахованные расширяют покрытие ДМС за счет лазерной офтальмохирургии, эндопротезирования, кардио- и ангиохирургии и других высокотехнологичных видов помощи и реабилитации, добавил он.
По итогам первого полугодия 2025 г. премии «Согаза» в ДМС составили 53,3 млрд руб., сообщил его представитель. Объем сборов всего рынка, по данным ЦБ, за этот период составил 161,3 млрд руб.