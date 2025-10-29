«Согаз» назвал самые крупные выплаты по ДМС за девять месяцев 2025 года

Современные полисы ДМС все чаще включают не только базовые риски, но и защиту от редких заболеваний, необходимость в реабилитации после травм, кардио- и эндопротезирование, фиксирует «Согаз». В список включают редкие заболевания, болезни на ранних стадиях, специфические детские заболевания (в семейных полисах), тяжелые последствия COVID-19. Сегодня такие полисы покрывают в среднем 30–50 сложных заболеваний, а в некоторых премиальных продуктах – 100 и более, указал представитель страховщика. Также ответственные работодатели и сами застрахованные расширяют покрытие ДМС за счет лазерной офтальмохирургии, эндопротезирования, кардио- и ангиохирургии и других высокотехнологичных видов помощи и реабилитации, добавил он.