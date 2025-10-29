Mastercard ведет переговоры о покупке криптостартапа Zerohash почти за $2 млрд
Международная платежная система Mastercard находится на завершающей стадии переговоров о приобретении криптовалютного стартапа Zerohash, специализирующегося на инфраструктуре для стейблкоинов и блокчейна. Сумма потенциальной сделки оценивается в диапазоне от $1,5 до 2 млрд. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на осведомленные источники.
Zerohash, основанная в 2017 г. в Чикаго, разрабатывает технологические решения для платежей и криптовалютного трейдинга, включая API для токенизации финансовых активов. В сентябре стартап привлек $104 млн в рамках раунда финансирования, тогда компания была оценена в $1 млрд. Среди инвесторов Zerohash — Interactive Brokers, Apollo и Point72 Ventures.
Это важное приобретение станет одной из крупнейших инвестиций Mastercard в стейблкоины, отмечает издание. Интерес к этому сегменту крипторынка резко вырос после того, как компания Stripe приобрела стартап Bridge за $1,1 млрд, что спровоцировало волну инвестиций и сделок по слияниям и поглощениям в данном секторе.
Mastercard обсуждала покупку стартапа BVNK, который также работает в сфере стейблкоинов. Но, по данным источников, наиболее вероятным покупателем стартапа станет Coinbase.
Несмотря на то, что стейблкоины теоретически могут бросить вызов традиционной бизнес-модели Mastercard, компания давно активно инвестирует в криптовалютный сектор. В 2021 г. она приобрела компанию по аналитике блокчейна CipherTrace, а в последние месяцы присоединилась к консорциуму, ориентированному на технологии стейблкоинов.
Представители Mastercard, Zerohash и Coinbase отказались комментировать изданию данную информацию.