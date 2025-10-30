Газета
Банк «Точка» начал выдавать собственные кредиты для малого и среднего бизнеса

Банк «Точка» запустил собственную линейку кредитования для малого и среднего бизнеса на любые цели, сообщил его представитель «Ведомостям». Ранее банк выдавал кредиты только через банков-партнеров, уточнил он.

В «Точке» остаются доступны партнерские кредиты по концепции «Мультибанк», которая предполагает, что клиентам не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами через интерфейс «Точки». Среди партнеров – Т-банк, банк Дом.РФ и «МСП банк».

Банк предложил два продукта по ставке от 21,81% годовых. Первый – овердрафт на срок до 60 дней. Второй – экспресс-кредит до 12 месяцев только для действующих клиентов. В дальнейшем «Точка» планирует расширять линейку, чтобы закрывать все финансовые задачи бизнеса, добавил представитель банка.

Максимальная сумма по кредитам – до 50 млн руб. Получить кредит сможет действующий бизнес (ООО и ИП) с оборотом от 200 000 руб. в месяц и кредитной историей от трех месяцев после регистрации. Процесс оформления проходит онлайн.

Оценка клиентов происходит по автоматизированной модели «Точки», которая учитывает кредитную историю, арбитражную нагрузку, платежную дисциплину и проч., сотрудники при этом выполняют только функцию контроля, объяснил представитель банка.

«Точка» решила сделать собственную кредитную программу, потому что регулярно получала запросы от предпринимателей, с которыми работает, рассказала руководитель кредитного направления банка Ангелина Крашенинникова.

