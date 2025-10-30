Банк «Точка» начал выдавать собственные кредиты для малого и среднего бизнеса

Банк предложил два продукта по ставке от 21,81% годовых. Первый – овердрафт на срок до 60 дней. Второй – экспресс-кредит до 12 месяцев только для действующих клиентов. В дальнейшем «Точка» планирует расширять линейку, чтобы закрывать все финансовые задачи бизнеса, добавил представитель банка.