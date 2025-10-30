Набиуллина отметила возможность выпуска стейблкойнов в России

Стейблкойны – это разновидность криптовалют. Их курс привязан к стоимости базового актива, которым может быть доллар или юань, а также биткойн, фьючерс на нефть или акции публичных компаний. Это позволяет сделать курс более устойчивым к рыночной нестабильности или новостям. Стейблкойны также всегда выпускает конкретная организация, что гарантирует их обеспечение реальными активами.