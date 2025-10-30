Набиуллина отметила возможность выпуска стейблкойнов в России
В РФ уже могут выпускаться стейблкойны, однако они должны фигурировать во внешнеэкономических расчетах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Действительно, стейблкойны могут выпускаться. Но еще раз подтверждаю нашу позицию, мы не считаем, что стейблкойны должны фигурировать в расчетах внутри страны, а во внешнеэкономических расчетах, в том числе для привлечения иностранных ресурсов в нашу экономику, условия для этого созданы», – отметила председатель ЦБ.
Стейблкойны – это разновидность криптовалют. Их курс привязан к стоимости базового актива, которым может быть доллар или юань, а также биткойн, фьючерс на нефть или акции публичных компаний. Это позволяет сделать курс более устойчивым к рыночной нестабильности или новостям. Стейблкойны также всегда выпускает конкретная организация, что гарантирует их обеспечение реальными активами.