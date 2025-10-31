Банки в России стали менять условия кредитов без предупреждения
Российские банки начали увеличивать сроки кредитов без предупреждения клиентов, а также изменять ставки ежемесячного платежа. Такие процедуры приводят к росту переплат, пишут «Известия».
По данным издания, наиболее часто кредитные условия могут меняться, когда происходит отключение платных пакетов, дававших льготы в рамках займа. Их также отключают при несоблюдении определенных условий, однако клиенты часто бывают не проинформированы об этих изменениях.
Один из собеседников газеты рассказал, что банк пересмотрел его льготные условия по ссуде, увеличив ее срок с трех до пяти лет. Это произошло после того, как клиент организации просрочил платеж на один день. Подобные случаи, по данным «Известий», в том числе не связанные с просрочкой, встречались среди клиентов «Хоум банка», который затем присоединился к Совкомбанку, а также «Почта банка», МТС-банка.
По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, смена условий по ссуде в одностороннем порядке действительно законна. Это может происходить в строго установленных законам случаях, в частности, при нарушении заемщиком условий договора, добавил он.
27 октября «Ведомости» со ссылкой на представителей ПСБ, банка Дом.РФ, МТС-банка, «Почта банка» и «Абсолют банка» писали, что банки не отреагировали снижением ставок по кредитам и депозитам после решения ЦБ – они оценивают ситуацию и будут принимать решение с учетом рыночных условий и действий других игроков. При этом «Абсолют банк» единственный из опрошенных не исключает пересмотра ставок в ближайшее время. По кредитным продуктам банк может снизить их на 0,25–0,5 процентного пункта.