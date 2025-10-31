Банки в России стали менять условия кредитов без предупреждения

Один из собеседников газеты рассказал, что банк пересмотрел его льготные условия по ссуде, увеличив ее срок с трех до пяти лет. Это произошло после того, как клиент организации просрочил платеж на один день. Подобные случаи, по данным «Известий», в том числе не связанные с просрочкой, встречались среди клиентов «Хоум банка», который затем присоединился к Совкомбанку, а также «Почта банка», МТС-банка.