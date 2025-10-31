Газета
Финансы

Только 6% банков продолжают консультировать клиентов в Тelegram

В октябре 2025 г. доля банков, которые консультируют клиентов в мессенджере Telegram, составляет 6% в сравнении с 73%-ной долей в апреле, выяснили аналитики Naumen, опросив 79 крупнейших банков страны. При этом общение банков с россиянами в WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) в рамках этого показателя сократилось с 1 до 0%. 

Исследование также показало, что только один банк консультирует своих клиентов в мессенджере Max – ВТБ. «Пока там относительно небольшая аудитория, но мы видим в нем перспективу как в безопасной платформе для диалога с пользователями», – прокомментировал представитель ВТБ использование нацмессенджера.

Среди других каналов общения с клиентами также были выявлены соцсети «В контакте» и «Одноклассники», email, форма на сайте банка или чат в мобильном приложении. Последний способ аналитики назвали главным среди банков – их используют 85% финорганизаций.

Такая ситуация сложилась на рынке, несмотря на то что с 1 июня 2025 г. кредитные организации, операторы связи, представители маркетплейсов и т. д. по закону не могут информировать граждан через иностранные ресурсы.

