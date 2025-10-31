Только 6% банков продолжают консультировать клиентов в Тelegram

В октябре 2025 г. доля банков, которые консультируют клиентов в мессенджере Telegram, составляет 6% в сравнении с 73%-ной долей в апреле, выяснили аналитики Naumen, опросив 79 крупнейших банков страны. При этом общение банков с россиянами в WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ) в рамках этого показателя сократилось с 1 до 0%.