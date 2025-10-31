Денежная база в России сократилась за неделю на 69,2 млрд рублей
За неделю с 17 по 24 октября объем денежной базы в узком определении снизился на 0,37%, или 69,2 млрд руб., и составил 19,014 трлн руб. по состоянию на 24 октября. Об этом сообщается на сайте Банка России.
По состоянию на 17 октября денежная база в России находилась на уровне 19,083 трлн руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в регулятор.