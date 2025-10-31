Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Денежная база в России сократилась за неделю на 69,2 млрд рублей

Ведомости

За неделю с 17 по 24 октября объем денежной базы в узком определении снизился на 0,37%, или 69,2 млрд руб., и составил 19,014 трлн руб. по состоянию на 24 октября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По состоянию на 17 октября денежная база в России находилась на уровне 19,083 трлн руб.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в регулятор.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её