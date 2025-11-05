Карты белорусской «дочки» Альфа-банка продолжают работать за рубежом
Карты белорусской «дочки» Альфа-банка продолжат работать за границей, несмотря на санкции, вступающие в силу 2 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Возможны точечные проблемы в Европе из-за отдельных решений иностранных контрагентов в отношении белорусских карт, уточнили в Альфа-банке.
Однако Apple Pay работать перестанет. Банк выпустит платежные стикеры, брелоки, кольца, браслеты и другие варианты платежных инструментов, чтобы у клиентов остался привычный способ оплаты.
Кроме того, станут недоступны подписки Apple. В банке пообещали решить этот вопрос, однако на время разработки нового способа порекомендовали пользоваться картами другого банка для таких оплат. Подписки, оплата которых идет напрямую через сайты сервисов, будут доступны, как раньше. Samsung Pay, Swoo Pay также продолжат работу без изменений.
23 октября ЕС официально принял 19-й пакет санкций, который коснулся и Белоруссии. Рестрикции запрещают транзакции с рядом белорусских банков – Альфа-банк (Белоруссия), «Сбер банк» (Белоруссия), «ВТБ банк» (Белоруссия), Белгазпромбанк и БелВЭБ.