Карты белорусской «дочки» Альфа-банка продолжают работать за рубежом

Кроме того, станут недоступны подписки Apple. В банке пообещали решить этот вопрос, однако на время разработки нового способа порекомендовали пользоваться картами другого банка для таких оплат. Подписки, оплата которых идет напрямую через сайты сервисов, будут доступны, как раньше. Samsung Pay, Swoo Pay также продолжат работу без изменений.