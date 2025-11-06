В МТС-банке сменился директор по инвестициям и премиальному сервису
ПАО «МТС-банк» назначило Сергея Мальцева на должность директора по инвестициям и премиальному сервису, сообщили на сайте компании.
Мальцев будет отвечать за стратегию развития бизнеса в состоятельном сегменте, внедрение инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в работу с крупным капиталом, интеграцией премиальных продуктов с другими сервисами цифровой экосистемы. Кроме того, ему поручают разработку и ввод на рынок новых инвестиционных продуктов, а также депозитарные продукты и партнерские страховые программы.
У Мальцева 20 лет опыта работы в банках. До назначения директором в «МТС-банк» он работал в Т-банке. Еще раньше он занимал должность исполнительного директора Сбербанка, а также вице-президента инвестиционного блока «Абсолют банка».
Ранее пост директора по инвестициям и премиальному сервису занимала Мария Поденко. Она покинет организацию и продолжит карьеру в новом направлении, рассказали в «МТС-банке».