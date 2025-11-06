В МТС-банке сменился директор по инвестициям и премиальному сервису

Мальцев будет отвечать за стратегию развития бизнеса в состоятельном сегменте, внедрение инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в работу с крупным капиталом, интеграцией премиальных продуктов с другими сервисами цифровой экосистемы. Кроме того, ему поручают разработку и ввод на рынок новых инвестиционных продуктов, а также депозитарные продукты и партнерские страховые программы.