Экс-руководители и работники банка «Кредит Экспресс» осуждены за хищение

Черемушкинский районный суд Москвы 10 ноября признал бывших руководителей и сотрудников ООО «КБ «Кредит Экспресс» виновными в хищении средств банка. Об этом сообщили в госкорпорации Агентство по страхованию вкладов.

К лишению свободы на сроки от 7,5 до 9 лет приговорены экс-директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники филиала «Московский» – Анастасия Новотная, Наталья Ципинова и Егор Пихтин.

Гражданский иск, поданный АСВ в интересах банка, суд удовлетворил в полном объеме – на сумму свыше 77 млн руб.

Банк России отозвал лицензию у «Кредит Экспресса» в 2018 г. из-за значительного снижения собственных средств. До этого регулятор неоднократно применял надзорные меры, включая ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер для восстановления финансовой устойчивости, отмечалось в сообщении ЦБ.

