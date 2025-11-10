Экс-руководители и работники банка «Кредит Экспресс» осуждены за хищение

Банк России отозвал лицензию у «Кредит Экспресса» в 2018 г. из-за значительного снижения собственных средств. До этого регулятор неоднократно применял надзорные меры, включая ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер для восстановления финансовой устойчивости, отмечалось в сообщении ЦБ.