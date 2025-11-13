Банк России понизил официальный курс доллара на 14 ноября

7 ноября Банк России объяснил, что рубль фундаментально укрепляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, падения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Снижение спроса резидентов на иностранные активы связано с ограничениями из-за санкций.