Банк России понизил официальный курс доллара на 14 ноября
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 14 ноября на уровне 80,60 руб. Это на 0,68 руб. ниже, чем днем ранее.
Курс евро регулятор понизил на 0,49 руб. до 93,70 руб. Стоимость юаня снизилась на 0,05 руб. и достигла 11,32 руб.
Официальный курс доллара на 13 ноября составляет 81,29 руб., курс евро – 94,19 руб., юаня – 11,37 руб.
7 ноября Банк России объяснил, что рубль фундаментально укрепляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ограничения на импорт, падения спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ. Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки. Снижение спроса резидентов на иностранные активы связано с ограничениями из-за санкций.