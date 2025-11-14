А1 опровергла возобновление финансирования процессов по делу Внешпромбанка
Компания А1 не сопровождает и не финансирует юридические процессы по делу Внешпромбанка, передал «Ведомостям» через представителя ее генеральный директор Александр Файн. А1 в марте 2024 г. расторгла соглашение о сотрудничестве с этой кредитной организацией, в настоящее время компания не является стороной процесса и никакого отношения к нему не имеет, подчеркнул Файн.
Ранее источник «Ведомостей» утверждал, что A1 снова финансирует процедуру банкротства Внешпромбанка. Компания занималась этим изначально, но в марте 2024 г. ее в этой роли сменило российское юридическое агентство «Сезар консалтинг». Представитель «Сезара» 10 ноября этого года сообщил «Ведомостям», что компания больше не сопровождает процедуру банкротства Внешпромбанка, отказавшись от других комментариев.
13 ноября «Ведомости» писали о новом иске управляющей банкротством совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова Любови Киреевой в Высокий суд Англии и Уэльса к давнему бизнес-партнеру беглого банкира Алине Золотовой и ее английской компании Basel Properties. Информация об этом содержится в местной картотеке. Суть этого иска неизвестна.
Беджамов бежал в Великобританию в декабре 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка в размере 210 млрд руб., через месяц отозвал у банка лицензию, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. 14 июля 2025 г. Хамовнический районный суд Москвы заочно признал Беджамова виновным в присвоении/растрате и лишил свободы на 14 лет.
В 2018 г. Беджамова признали банкротом в России, а в 2021 г. – в Соединенном Королевстве. Внешпромбанк – банкрот с 2016 г. В 2018 г. банк подал иск к Беджамову в Высокий суд, потребовав возместить $1,34 млрд убытков от мошенничества. Беджамов отрицает обвинения. Английская инстанция заморозила активы финансиста по всему миру в марте 2019 г. Рассмотрение этого дела продолжается.