А1 опровергла возобновление финансирования процессов по делу Внешпромбанка

В 2018 г. Беджамова признали банкротом в России, а в 2021 г. – в Соединенном Королевстве. Внешпромбанк – банкрот с 2016 г. В 2018 г. банк подал иск к Беджамову в Высокий суд, потребовав возместить $1,34 млрд убытков от мошенничества. Беджамов отрицает обвинения. Английская инстанция заморозила активы финансиста по всему миру в марте 2019 г. Рассмотрение этого дела продолжается.