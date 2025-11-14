Денежная база в России выросла за неделю на 50,1 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России по состоянию на 7 ноября 2025 г. составил 19,043 трлн руб., следует из базы данных Центрального банка.
К 31 октября денежная база в РФ достигла 18,993 трлн руб. Таким образом, за неделю показатель увеличился на 0,27%, или 50,1 млрд руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банк России.