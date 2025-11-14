Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В App Store появилось приложение банка ПСБ под названием «Наливаем кофе»

Ведомости

В магазине приложений App Store появился сервис банка ПСБ под названием «Наливаем кофе», пишет Frank Media. Прошлое приложение было удалено с площадки после введения западных санкций.

Банк не объявил о размещении приложения в App Store на своих официальных страницах. По сообщению Frank Media, ПСБ уведомляет о сервисе при звонке на горячую линию.

ПСБ попал под санкции минфина США за два дня до начала боевых действий на Украине, 22 февраля 2022 г. Ограничения были введены из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Санкции были введены и в отношении председателя ПСБ Петра Фрадкова.

Банк одним из первых начал выходить на территории новых регионов. ПСБ начал работу в ДНР и ЛНР уже летом 2022 г., а в марте прошлого года стал первым банком, работающим во всех субъектах России. В том числе в Запорожской и Херсонской областях.