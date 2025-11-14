В App Store появилось приложение банка ПСБ под названием «Наливаем кофе»
Банк не объявил о размещении приложения в App Store на своих официальных страницах. По сообщению Frank Media, ПСБ уведомляет о сервисе при звонке на горячую линию.
ПСБ попал под санкции минфина США за два дня до начала боевых действий на Украине, 22 февраля 2022 г. Ограничения были введены из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Санкции были введены и в отношении председателя ПСБ Петра Фрадкова.
Банк одним из первых начал выходить на территории новых регионов. ПСБ начал работу в ДНР и ЛНР уже летом 2022 г., а в марте прошлого года стал первым банком, работающим во всех субъектах России. В том числе в Запорожской и Херсонской областях.