В ВСК назвали информацию о продаже не имеющей оснований

Два собеседника «Коммерсанта» из числа страховщиков допустили продажу только доли Михаила Гуцериева. Четыре источника назвали одним из претендентов на приобретение ВСК группу «Т-технологии». Еще один источник из числа банкиров добавил, что интересантом является Совкомбанк. По словам собеседников, в рамках переговоров обсуждается цена, которая определяется как мультипликатор, умноженный на EBITDA компании.