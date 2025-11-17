В ВСК назвали информацию о продаже не имеющей оснований
ВСК не комментирует не имеющие оснований утверждения. Об этом заявил «Ведомостям» представитель страховой группы.
Так в компании ответили на просьбу прокомментировать материал «Коммерсанта». Источники газеты сообщили, что собственники ВСК (51% у Сергея Цикалюка, 49% у инвестиционного холдинга SFI, принадлежащего семье Гуцериевых) рассматривают продажу компании целиком или частично. Собеседник из числа страховщиков уточнил, что для подготовки к продаже ВСК сокращает расходы.
Два собеседника «Коммерсанта» из числа страховщиков допустили продажу только доли Михаила Гуцериева. Четыре источника назвали одним из претендентов на приобретение ВСК группу «Т-технологии». Еще один источник из числа банкиров добавил, что интересантом является Совкомбанк. По словам собеседников, в рамках переговоров обсуждается цена, которая определяется как мультипликатор, умноженный на EBITDA компании.
ВСК была основана в 1992 г. Группа объединяет страховые компании «ВСК», ООО «Страховая компания «ВСК-Линия жизни», ООО «Страховая компания ИНТЕРИ». Основными направлениями ее деятельности являются ОСАГО, страхование автокаско, прочего имущества физических и юридических лиц и ДМС.