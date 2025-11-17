Газета
Финансы

Суд завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка», которая была инициирована после подачи заявления Агентством по страхованию вкладов (АСВ), передает «Интерфакс».

По словам представителя агентства, у организации нет оснований препятствовать завершению ликвидации, так как зафиксированы все расчеты по требованиям кредиторов. Кроме того, заключено соглашение между АСВ и акционером банка, ликвидация будет проведена c наличием правопреемника.

«Подтверждаем, что действительно было подписано акционерное соглашение. Мы принимаем на себя помимо прав еще и обязанности по рассмотрению требований кредиторов», – сказал на заседании представитель банка.

30 января 2024 г. Qiwi plc. продала активы в России и завершила процесс реструктуризации бизнеса. Цена сделки тогда составила 23,7 млрд руб. В феврале 2024 г. Банк России отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. 28 апреля 2025 г. АСВ сообщило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».

