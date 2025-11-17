Суд завершил процедуру принудительной ликвидации «Киви банка»

30 января 2024 г. Qiwi plc. продала активы в России и завершила процесс реструктуризации бизнеса. Цена сделки тогда составила 23,7 млрд руб. В феврале 2024 г. Банк России отозвал лицензию у «Киви банка». Судебное решение о введении процедуры принудительной ликвидации было вынесено 10 апреля 2024 г. 28 апреля 2025 г. АСВ сообщило о завершении расчетов с кредиторами «Киви банка».