ЦБ незначительно снизил курс доллара на 21 ноября

Официальный курс американского доллара установлен на уровне 80,73 руб. (-0,21 руб.) на 21 ноября. Это следует из информации на сайте Банка России.

Европейская валюта установлена на уровне 92,60 руб. (-1,18 руб.), китайский юань – 11,28 руб. (-0,06 руб.).

17 ноября регулятор сообщил, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров, рассчитанный с учетом инфляции, увеличился в октябре 2025 г. на 2,6% относительно сентября.

До этого ЦБ в резюме обсуждения ключевой ставки пояснил, что рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, но и ограничения на импорт и сокращения спроса на иностранные активы. 

