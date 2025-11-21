Денежная база в России увеличилась за неделю на 89,8 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России по состоянию на 14 ноября 2025 г. составил 19,132 млрд руб. Об этом свидетельствует база данных Центробанка.
На 7 ноября денежная база в России составляла 19,043 млрд руб. Так, за неделю показатель вырос на 0,47%, или 89,8 млрд руб.
За неделю с 31 октября по 7 ноября денежная база увеличилась на 0,27%, или 50,1 млрд руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Центральный банк.