Денежная база в России увеличилась за неделю на 89,8 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России по состоянию на 14 ноября 2025 г. составил 19,132 млрд руб. Об этом свидетельствует база данных Центробанка.

На 7 ноября денежная база в России составляла 19,043 млрд руб. Так, за неделю показатель вырос на 0,47%, или 89,8 млрд руб.

За неделю с 31 октября по 7 ноября денежная база увеличилась на 0,27%, или 50,1 млрд руб.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение регулятором наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Центральный банк.

