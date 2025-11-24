АСВ: средний размер вклада физлица вырос до 425 000 рублей
Средний размер вклада физического лица по состоянию на 1 октября 2025 г. составил 425 000 руб. С начала года показатель вырос на 10%, или на 39 000 руб., следует из мониторинга Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Общий объем средств, подпадающих под систему страхования вкладов, увеличился за январь – сентябрь на 7,2% и превысил 80,3 трлн руб. Вклады населения выросли на 8% до 60,8 трлн руб., вклады индивидуальных предпринимателей – на 6,1% до 2,7 трлн руб., средства на счетах эскроу – на 14,6% до 7 трлн руб.
Наиболее быстрыми темпами рос сегмент вкладов от 3 до 10 млн руб. – на 21,3% по сумме и на 21,2% по числу вкладчиков. В структуре вкладов физлиц на 1 октября на долю сумм свыше 10 млн руб. пришлось 30,6% общего объема, от 3 до 10 млн руб. – 18,2%, от 1,4 до 3 млн руб. – 18,5%, от 1 до 1,4 млн руб. – 9,7%, до 1 млн руб. – 23%.
24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это четвертое снижение подряд после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка держалась на уровне 21%. 27 октября сообщалось, что банки не спешат пересматривать ставки по вкладам и кредитам вслед за ключевой.