АСВ: средний размер вклада физлица вырос до 425 000 рублей

Наиболее быстрыми темпами рос сегмент вкладов от 3 до 10 млн руб. – на 21,3% по сумме и на 21,2% по числу вкладчиков. В структуре вкладов физлиц на 1 октября на долю сумм свыше 10 млн руб. пришлось 30,6% общего объема, от 3 до 10 млн руб. – 18,2%, от 1,4 до 3 млн руб. – 18,5%, от 1 до 1,4 млн руб. – 9,7%, до 1 млн руб. – 23%.