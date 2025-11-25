Шохин призвал ЦБ повременить с ужесточением банковского регулирования
Работа по возврату к более жесткому банковскому регулированию, которую проводит Центральный банк России, создает дополнительные ограничения для бизнеса с точки зрения доступа к кредитным ресурсам, необходимым для обслуживания старых долгов и пополнения оборотных средств. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин на пленарной сессии X Международного форума Финансового университета.
Шохин уточнил, что речь идет об отказе от послаблений, которые вводились в годы пандемии коронавируса.
«Пусть банки формируют эту рекордную прибыль на уровне 4 трлн руб., но все-таки, может быть, стоит подумать о том, чтобы не ужесточать нормы банковского регулирования, исходя из ситуации, потому что она, может быть, не намного лучше, чем была несколько лет назад, когда эти послабления были», – подчеркнул глава РСПП (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, займы нужны компаниям не столько на инвестиции в развитие, сколько на поддержание нынешней деятельности. Вызвавший обеспокоенность Банка России осенний всплеск заимствований носил временный характер и был обусловлен ожиданиями относительно изменения ключевой ставки. Шохин пояснил, что потенциальный заемщик тогда чувствовал, что значительного снижения ставки не будет.
31 октября Центробанк сообщил о решении ужесточить для банков требования по работе с закредитованным бизнесом. С 1 декабря 2025 г. финансовые организации должны будут применять более высокую надбавку для новых кредитов, выданных крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Она составит 40% вместо действующих 20%.
Такое решение принято, поскольку закредитованные компании продолжают активно занимать деньги у банков. По данным регулятора, за девять месяцев 2025 г. они наращивали долговые обязательства перед кредитными организациями быстрее (+10,2%), чем корпоративный сектор в целом (+6,5%)