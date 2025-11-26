Предприниматели в 2025 году взяли более чем в 2 раза больше кредитов на год

Основной спрос на годовые кредиты формируют компании розничной торговли (33,3% от числа кредитов), транспорта и логистики (8,15%) и оптовой торговли (6,9%). Наименьший интерес к оборотным кредитам проявляют сферы консалтинга, HR, бухгалтерских и юридических услуг. Краткосрочные кредиты на несколько месяцев востребованы для розничной торговли. Кредиты на год и более чаще берут компании из сфер IT и программного обеспечения, автодилеры, компании, ориентированные на развитие новых проектов и сфер бизнеса. В этом году такая тенденция наиболее заметна в секторе услуг.