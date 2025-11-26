Предприниматели в 2025 году взяли более чем в 2 раза больше кредитов на год
В 2025 г. предприниматели оформили кредитов сроком на 12 месяцев в 2,1 раза больше по сравнению с годом ранее. Об этом свидетельствует исследование «Т-бизнеса», с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно исследованию, число обращений в банк за длинными кредитами увеличивается по мере снижения ключевой ставки Банка России. В сентябре – октябре их количество впервые за год превысило запросы на полугодовые займы. Если сравнивать показатели осени 2024 и 2025 гг., средний размер оборотного кредита до одного года вырос на 30%.
Крупнейшие суммы в рамках кредитования на 12 месяцев приходятся на компании оптовой торговли, где средний размер займа составляет 2,4 млн руб. Второе место занимают строительные организации (1,2 млн руб.), третье – IT и разработка ПО (1,1 млн руб.). Высокие суммы кредитов характерны для отраслей с крупными расходами на закупки и реализацию долгосрочных проектов. В 2025 г. средняя сумма кредита больше всего выросла для компаний оптовой торговли (+88% к 2024 г.) и сферы бухгалтерского учета и правовой экспертизы (+67%).
Основной спрос на годовые кредиты формируют компании розничной торговли (33,3% от числа кредитов), транспорта и логистики (8,15%) и оптовой торговли (6,9%). Наименьший интерес к оборотным кредитам проявляют сферы консалтинга, HR, бухгалтерских и юридических услуг. Краткосрочные кредиты на несколько месяцев востребованы для розничной торговли. Кредиты на год и более чаще берут компании из сфер IT и программного обеспечения, автодилеры, компании, ориентированные на развитие новых проектов и сфер бизнеса. В этом году такая тенденция наиболее заметна в секторе услуг.
По данным «Т-бизнеса», сезонность спроса сохраняется. Пик обращений за финансированием фиксируется в декабре, когда предприниматели стараются завершить финансовый год и планируют закупки. В январе активность снижается, поскольку компании сосредоточены на планировании и запуске нового операционного цикла.
21 ноября Банк России сообщил, что в октябре кредит экономике увеличился на 1,8%. В сентябре прирост составил 0,6%. Рост кредитования во многом обеспечили компании. Наиболее заметно возросли долгосрочные корпоративные кредиты в рублях. Рост заимствований населения был умеренным и наблюдался в первую очередь в ипотеке из-за снижения рыночных ставок в указанном сегменте.