Сбербанк прогнозирует улучшение ипотечного портфеля в 2026 году

Ведомости

Сбербанк рассчитает увидеть постепенное улучшение ситуации с ипотечным портфелем в 2026 г. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления финансовой организации Кирилл Царев.

«У нас нет серьезных опасений относительно существенного ухудшения качества ипотечного портфеля, включая государственные программы, так как ставки по ним остаются низкими», – уточнил Царев.

25 ноября заместитель директора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгений Румянцев сообщил на конференции Ассоциации российских банков, что, по последним данным, в ипотечном портфеле идет постепенно ухудшение качества рыночных ссуд и кредитов, выданных в рамках массовой льготной ипотеки.

28 октября Сбербанк представил сокращенные результаты МСФО за III квартал и девять месяцев 2025 г. Ипотечный портфель увеличился на 2,5% по итогам квартала, или на 5,1% с начала года, и достиг 11,7 трлн руб.

