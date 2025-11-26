Сбербанк ожидает роста ипотечного портфеля в 2025 году примерно на 10%
Прирост ипотечного портфеля Сбербанка в 2025 г. составит около 10%. Таким прогнозом поделился с журналистами первый заместитель председателя правления финансовой организации Кирилл Царев.
«Думаю, что в этом году мы можем ожидать прирост портфеля примерно на 10%», – заявил Царев.
28 октября Сбербанк опубликовал сокращенные результаты МСФО за III квартал и девять месяцев 2025 г. Ипотечный портфель вырос на 2,5% год к году по итогам квартала, или на 5,1% с начала года, до 11,7 трлн руб.
Выдачи ипотечных кредитов увеличились в III квартале на 17% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигли 776 млрд руб. Доля Сбербанка на рынке ипотеки возросла на 0,6 п. п. и достигла 55,6%.
По результатам 2024 г. ипотечный портфель Сбербанка вырос на 9,6% с начала года и составил 11,2 трлн руб. Доля банка на рынке ипотеки увеличилась за год на 1,0 п. п и достигла 57,0%.