Сбербанк ожидает, что прирост розничного портфеля составит 2-4% в 2025 году
Прирост розничного портфеля Сбербанка по итогам 2025 г. составит порядка 2-4%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
Царев уточнил, что финансовая организация фиксирует сокращение объемов потребительского кредитования. Несмотря на то что общая картина выглядит стабильной, в годовом выражении наблюдается небольшая негативная динамика.
«По итогам года ожидаемый прирост розничного портфеля составит около 2-4%, ближе к верхнему пределу указанного диапазона», – подчеркнул зампред Сбербанка.
28 октября Сбербанк опубликовал сокращенные результаты МСФО по итогам III квартала и девяти месяцев 2025 г. Розничный кредитный портфель банка увеличился на 2,1% за квартал и с начала года до 18,5 трлн руб. Доходность розничных кредитов снизилась на 84 базисных пункта (б. п) за III квартал и составила 17,0%. Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования возросла на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 48,5%.