Сбербанк ожидает, что прирост розничного портфеля составит 2-4% в 2025 году

28 октября Сбербанк опубликовал сокращенные результаты МСФО по итогам III квартала и девяти месяцев 2025 г. Розничный кредитный портфель банка увеличился на 2,1% за квартал и с начала года до 18,5 трлн руб. Доходность розничных кредитов снизилась на 84 базисных пункта (б. п) за III квартал и составила 17,0%. Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования возросла на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 48,5%.