Минфин повысил прогноз по объему выдачи ипотеки за год до 4 трлн рублей

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2025 г. может составить около 4 трлн руб. Об этом на Domclick Digital Forum сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, фактический спрос на ипотеку в 2025 г. оказался выше ожиданий ведомства, прежний прогноз был на уровне 3,8 трлн руб.

«Сейчас мы поменяли прогноз чуть-чуть вверх и прогнозируем, что он достигнет 4 трлн руб. к концу этого года. В следующем году мы прогнозируем такие же цифры», – отметил Чебесков (цитата по ТАСС).

26 ноября сервис «Домклик» спрогнозировал рост объема выдачи ипотеки на 35% в 2026 г. Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил, что интерес к покупке жилья начинает восстанавливаться по мере адаптации рынка к новым условиям после спада 2025 г.

Лейпи отметил, что на фоне снижения процентных ставок постепенно восстанавливается спрос на рыночные ипотечные программы. С начала года средневзвешенные ставки по таким программам снизились на 9 п. п. и в октябре составляли около 20% годовых. В 2026 г., по его словам, выдача по базовой ипотеке может увеличиться более чем в два раза, при этом доля господдержки в структуре рынка снижается и уже составляет менее 80%.

