Минфин повысил прогноз по объему выдачи ипотеки за год до 4 трлн рублей

Лейпи отметил, что на фоне снижения процентных ставок постепенно восстанавливается спрос на рыночные ипотечные программы. С начала года средневзвешенные ставки по таким программам снизились на 9 п. п. и в октябре составляли около 20% годовых. В 2026 г., по его словам, выдача по базовой ипотеке может увеличиться более чем в два раза, при этом доля господдержки в структуре рынка снижается и уже составляет менее 80%.