ВТБ назвал геймификацию одним из ключевых трендов программ лояльности банков
Эксперты ВТБ выделили три основных тренда, которые будут определять развитие банковских программ лояльности в 2026 г. В целом банки перейдут от универсальных моделей к более персонализированным подходам, ориентированным на активных клиентов. Об этом накануне 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, передает пресс-служба кредитной организации.
Согласно прогнозу ВТБ, в 2025 г. объем кешбэка, начисленного банками клиентам, составит от 450 до 500 млрд руб. В следующем году акцент сместится в сторону персонализации, эффективности и геймификации.
Первый тренд – глубокая персонализация. Банки активно внедряют модели машинного обучения для анализа транзакционной активности, финансовых привычек и периодичности трат клиентов. Это позволяет в режиме реального времени подбирать наиболее релевантные категории и размер вознаграждения.
Второй тренд – управление эффективностью. Универсальные предложения замещаются условиями, основанными на оценке общей доходности клиента для банка. Наиболее активные пользователи, которые получают зарплату, копят, инвестируют или оформляют кредиты, получают доступ к дополнительным категориям и повышенному кешбэку.
Третий тренд – усиление геймификации. Банки будут активнее использовать игровые механики для удержания лояльной аудитории, предлагая им не только кешбэк, но и специальные предложения от партнеров.