ВТБ назвал геймификацию одним из ключевых трендов программ лояльности банков

Эксперты ВТБ выделили три основных тренда, которые будут определять развитие банковских программ лояльности в 2026 г. В целом банки перейдут от универсальных моделей к более персонализированным подходам, ориентированным на активных клиентов. Об этом накануне 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, передает пресс-служба кредитной организации.