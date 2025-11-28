Рынок лизинга телеком-оборудования может достичь 25 млрд рублей к 2030 году

Телекоммуникационный сектор стал ключевым драйвером рынка лизинга в 2025 г. В первом полугодии прирост по новым контрактам в этом сегменте увеличился в пять раз в годовом выражении, а их совокупная стоимость достигла 10 млрд руб. При этом «ВТБ лизинг» с января по июнь 2025 г. профинансировал приобретение ИТ-оборудования на сумму более 1,2 млрд руб., говорится в сообщении.