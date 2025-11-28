Газета
Главная / Финансы /

Рынок лизинга телеком-оборудования может достичь 25 млрд рублей к 2030 году

Ведомости

К 2030 г. ежегодный объем новых сделок по лизингу телеком-оборудования в России достигнет 25 млрд руб. С таким прогнозом выступил директор по лизингу оборудования «ВТБ лизинг» Тимур Музеев в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает пресс-служба банка.

Телекоммуникационный сектор стал ключевым драйвером рынка лизинга в 2025 г. В первом полугодии прирост по новым контрактам в этом сегменте увеличился в пять раз в годовом выражении, а их совокупная стоимость достигла 10 млрд руб. При этом «ВТБ лизинг» с января по июнь 2025 г. профинансировал приобретение ИТ-оборудования на сумму более 1,2 млрд руб., говорится в сообщении.

Рост сегмента обусловлен несколькими структурными факторами. Как пояснил Музеев, это активное развитие высоконагруженных ИТ-инфраструктур маркетплейсов, финтех-компаний и телеком-операторов, повсеместное внедрение ИИ и масштабирование облачных сервисов.

Перспективы рынка также связаны с технологической трансформацией бизнес-процессов и государственными программами поддержки российских производителей программно-аппаратных комплексов, добавил он. В целом лизинг телеком-оборудования является для компаний эффективным инструментом технологического обновления, а на государственном уровне – основой цифрового суверенитета, полагает Музеев.

