Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18%

Национальный банк Казахстана (НКБ) решил сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п. п., говорится на сайте казахстанского регулятора.

«В настоящее время Национальный банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 г., принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ», – говорится на сайте регулятора.

Годовая инфляция в октябре составила 12,6% (+0,3 п. п. в сравнении с сентябрем). Рост цен на продовольственные товары увеличился до 13,5% (+0,8 п. п.), на непродовольственные – до 11% (+0,2 п. п.).

По прогнозам, в 2025 г. инфляция ожидается в пределах 12-13%, в 2026 г. – 9,5-12,5%, а в 2027 г. – 5,5-7,5%. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 г. улучшен до 6-6,5%, на 2026 г. – до 3,5-4,5%, на 2027 г. – до 4-5%.

10 октября НКБ повысил базовую ставку сразу на 1,5% до уровня 18% годовых. Тогда решение объясняли тем, что существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения.

