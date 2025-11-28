Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18%

По прогнозам, в 2025 г. инфляция ожидается в пределах 12-13%, в 2026 г. – 9,5-12,5%, а в 2027 г. – 5,5-7,5%. Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 г. улучшен до 6-6,5%, на 2026 г. – до 3,5-4,5%, на 2027 г. – до 4-5%.