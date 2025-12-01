ВТБ прогнозирует рост рынка ипотеки на четверть в 2026 году
Объем выдач ипотеки в России в 2026 г. может вырасти примерно на четверть, достигнув порядка 5,3 трлн руб. Такой прогноз представил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. По его оценке, рынок станет более сбалансированным: будет достигнут паритет в соотношении государственных и рыночных программ.
Текущее восстановление рынка вслед за снижением ключевой ставки продолжится. ВТБ ожидает, что во втором полугодии 2025 г. продажи ипотеки составят около 2,7 трлн руб., а по итогам всего года достигнут 4,2 трлн руб. Потенциал роста пока сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам и продолжением «накопительного сезона», когда граждане размещают средства на вкладах под повышенный процент.
Как отметил Алексей Охорзин, в 2026 г. рынок ждет «потепление», и продажи могут стать рекордными. Важно, что он вернется к сбалансированности: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три, как сейчас. При этом масштабное рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние, так как пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, уже существенно сократился.
Окончательный прогноз на 2026 г. ВТБ уточнит после определения параметров обновленной «семейной ипотеки» и новых требований по подтверждению доходов заемщиков.