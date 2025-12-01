ВТБ прогнозирует рост рынка ипотеки на четверть в 2026 году

Как отметил Алексей Охорзин, в 2026 г. рынок ждет «потепление», и продажи могут стать рекордными. Важно, что он вернется к сбалансированности: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три, как сейчас. При этом масштабное рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние, так как пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, уже существенно сократился.