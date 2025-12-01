Костин: ВТБ планирует создать собственный агрохолдинг

15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что ВТБ хочет получить контроль над сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае, которые ранее принадлежали семье экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова. Речь идет о 13 юридических лицах. По решению Кропоткинского городского суда активы переданы в федеральную собственность по заявлению Генпрокуратуры. В их составе – 12 200 га сельхозземель, около 200 единиц техники и объекты недвижимости, чья совокупная стоимость оценивается в 5,5 млрд руб.