Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Костин: ВТБ планирует создать собственный агрохолдинг

Ведомости

ВТБ приобрел крупные активы в сельском хозяйстве и планирует создать на их базе собственный агрохолдинг. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью Reuters.

Костин уточнил, что агрохолдинг сосредоточится на переработке зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

«У нас образовался большой банк земли и собственное производство разной сельхозпродукции. Несколько активов мы приобрели напрямую на ВТБ, сейчас их консолидируем, и я думаю, можно в ближайшие 3 – 5 лет создать такой холдинг», – сказал Костин.

15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что ВТБ хочет получить контроль над сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае, которые ранее принадлежали семье экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова. Речь идет о 13 юридических лицах. По решению Кропоткинского городского суда активы переданы в федеральную собственность по заявлению Генпрокуратуры. В их составе – 12 200 га сельхозземель, около 200 единиц техники и объекты недвижимости, чья совокупная стоимость оценивается в 5,5 млрд руб.

Костин попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству, Минфину и Генпрокуратуре рассмотреть возможность передачи этих активов в управление группы с последующей продажей. По словам источников, инициативу переадресовали вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, который курирует аграрный блок.

Интерес ВТБ к активам в регионе связан с развитием агрокомплекса «Лабинский», который группа купила в конце 2024 г., отметила газета. Комплекс управляет холдингом «Покровский», одним из крупнейших сельхозпроизводителей в России с земельным банком более 240 000 га и валовым сбором продукции в 2,5 млн т в год.

26 декабря 2024 г. «Ведомости Юг» сообщили, что ВТБ приобрел управляющую компанию бывшего концерна «Покровский» – агрокомплекс «Лабинский». До 2023 г. основными владельцами «Покровского» были Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов. После обвинения их в коррупции «Покровский» по требованию Генпрокуратуры был передан Росимуществу. Затем управление холдингом перешло агрокомплексу «Лабинский», который купила группа. Сделку в банке характеризовали как инвестиционную.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь