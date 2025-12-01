Костин: ВТБ планирует создать собственный агрохолдинг
Костин уточнил, что агрохолдинг сосредоточится на переработке зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
«У нас образовался большой банк земли и собственное производство разной сельхозпродукции. Несколько активов мы приобрели напрямую на ВТБ, сейчас их консолидируем, и я думаю, можно в ближайшие 3 – 5 лет создать такой холдинг», – сказал Костин.
15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что ВТБ хочет получить контроль над сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае, которые ранее принадлежали семье экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова. Речь идет о 13 юридических лицах. По решению Кропоткинского городского суда активы переданы в федеральную собственность по заявлению Генпрокуратуры. В их составе – 12 200 га сельхозземель, около 200 единиц техники и объекты недвижимости, чья совокупная стоимость оценивается в 5,5 млрд руб.
Костин попросил президента РФ Владимира Путина поручить правительству, Минфину и Генпрокуратуре рассмотреть возможность передачи этих активов в управление группы с последующей продажей. По словам источников, инициативу переадресовали вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, который курирует аграрный блок.
Интерес ВТБ к активам в регионе связан с развитием агрокомплекса «Лабинский», который группа купила в конце 2024 г., отметила газета. Комплекс управляет холдингом «Покровский», одним из крупнейших сельхозпроизводителей в России с земельным банком более 240 000 га и валовым сбором продукции в 2,5 млн т в год.
26 декабря 2024 г. «Ведомости Юг» сообщили, что ВТБ приобрел управляющую компанию бывшего концерна «Покровский» – агрокомплекс «Лабинский». До 2023 г. основными владельцами «Покровского» были Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов. После обвинения их в коррупции «Покровский» по требованию Генпрокуратуры был передан Росимуществу. Затем управление холдингом перешло агрокомплексу «Лабинский», который купила группа. Сделку в банке характеризовали как инвестиционную.