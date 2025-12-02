ВТБ прогнозирует рост сбережений россиян на 11% в 2026 году

Подавляющая часть средств продолжает храниться в рублях, и их доля по итогам года увеличится до 95%. Рынок сбережений продолжит рост, хотя и более умеренными темпами. Ожидается, что темпы роста составят около 11%, но могут варьироваться в зависимости от дальнейших шагов ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики и динамики ключевой ставки.