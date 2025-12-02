ВТБ прогнозирует рост сбережений россиян на 11% в 2026 году
По прогнозам ВТБ, в 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темпы роста замедлятся по сравнению с текущим годом, но останутся выше инфляции. Об этом на Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» сообщил старший вице-президент банка Алексей Охорзин. Он отметил, что высокие ставки по депозитам остаются основным стимулом для сбережений.
Подавляющая часть средств продолжает храниться в рублях, и их доля по итогам года увеличится до 95%. Рынок сбережений продолжит рост, хотя и более умеренными темпами. Ожидается, что темпы роста составят около 11%, но могут варьироваться в зависимости от дальнейших шагов ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики и динамики ключевой ставки.
Охорзин подчеркнул, что доминировать на рынке будут краткосрочные депозиты, а одним из ключевых трендов станет развитие персонализированных предложений для клиентов. «Высокие ставки – мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами», – прокомментировал он.
Параллельно ВТБ прогнозирует двукратное увеличение объема трансграничных переводов розничных клиентов в 2026 г. Рост будет обеспечен за счет расширения числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, в частности, развития расчетов с Китаем и оплаты по QR-коду за рубежом.
Текущая динамика подтверждает потенциал: за 11 месяцев 2025 г. розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн международных переводов, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Основные направления – страны СНГ, а средний чек транзакции составляет 26 000 руб. Клиенты банка уже могут переводить деньги более чем в 150 стран мира.