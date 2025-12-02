ЦБ продлит банкам право не раскрывать чувствительные к санкциям данные
Банк России собирается продлить финансовым организациям разрешение не раскрывать чувствительную к санкциям информацию в 2026 г.
К сведениям, которые разрешается не публиковать, относятся данные о собственности, членах органов управления и других должностях, информация о финансово-хозяйственной деятельности банков, реорганизуемой «в форме слияния, присоединения и преобразования». Регулятор продолжит публиковать отчетность банков без чувствительных данных.
Меру предлагается продлить до 31 декабря 2026 г.
После начала спецоперации и введения санкций против российской финансовой системы крупные банки лишились возможности продолжать бизнес в западных странах и стали перестраивать его в сторону дружественных государств.
На фоне риска вторичных ограничительных мер для контрагентов или банков-корреспондентов финансовые организации и Центробанк стали относиться к раскрытию информации чувствительнее. Из публичного поля стали пропадать данные по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. Регулятор на своем сайте не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. Там перестали публиковаться данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других государств.