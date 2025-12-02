ЦБ продлит банкам право не раскрывать чувствительные к санкциям данные

На фоне риска вторичных ограничительных мер для контрагентов или банков-корреспондентов финансовые организации и Центробанк стали относиться к раскрытию информации чувствительнее. Из публичного поля стали пропадать данные по странам, которые продолжили сотрудничество с Россией на платежном рынке. Регулятор на своем сайте не раскрывает развернутые отчеты с разрезом по странам о том, куда и в каком объеме граждане отправляют средства и откуда и сколько их получают. Там перестали публиковаться данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам РФ и других государств.