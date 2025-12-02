ВТБ и Минюст подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и Министерство юстиции РФ на инвестиционном форуме банка «Россия зовет!» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава финансовой организации Андрей Костин и министр юстиции Константин Чуйченко.
Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов по цифровой трансформации деятельности Минфина. Кроме того, оно направлено на развитие информационного взаимодействия между сторонами, оказание консультационной и правовой поддержки для предотвращения противоправных действий и защиты интересов клиентов.
Банк собирается совершенствовать услуги и сервисы для личного состава органов юстиции, в том числе в рамках зарплатных проектов, пенсионного обслуживания ветеранов министерства, программ лояльности и преференций для сотрудников и членов их семей.
В сентябре ВТБ заключил соглашение с АО «Росхим» о предоставлении услуг банковского сопровождения. Документ был подписан в рамках ВЭФа. Согласно нему, банк будет сопровождать финансовые расчеты в проектах «Росхима», что позволит контролировать целевое расходование средств по всей цепочке кооперации. Компания получит регулярные отчеты, онлайн-доступ к архиву документов и уведомления о возможных ограничениях по счетам подрядчиков.