ВТБ и Минюст подписали соглашение о сотрудничестве

В сентябре ВТБ заключил соглашение с АО «Росхим» о предоставлении услуг банковского сопровождения. Документ был подписан в рамках ВЭФа. Согласно нему, банк будет сопровождать финансовые расчеты в проектах «Росхима», что позволит контролировать целевое расходование средств по всей цепочке кооперации. Компания получит регулярные отчеты, онлайн-доступ к архиву документов и уведомления о возможных ограничениях по счетам подрядчиков.