Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ и Минюст подписали соглашение о сотрудничестве

Ведомости

ВТБ и Министерство юстиции РФ на инвестиционном форуме банка «Россия зовет!» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава финансовой организации Андрей Костин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов по цифровой трансформации деятельности Минфина. Кроме того, оно направлено на развитие информационного взаимодействия между сторонами, оказание консультационной и правовой поддержки для предотвращения противоправных действий и защиты интересов клиентов.

Банк собирается совершенствовать услуги и сервисы для личного состава органов юстиции, в том числе в рамках зарплатных проектов, пенсионного обслуживания ветеранов министерства, программ лояльности и преференций для сотрудников и членов их семей.

В сентябре ВТБ заключил соглашение с АО «Росхим» о предоставлении услуг банковского сопровождения. Документ был подписан в рамках ВЭФа. Согласно нему, банк будет сопровождать финансовые расчеты в проектах «Росхима», что позволит контролировать целевое расходование средств по всей цепочке кооперации. Компания получит регулярные отчеты, онлайн-доступ к архиву документов и уведомления о возможных ограничениях по счетам подрядчиков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её