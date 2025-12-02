ВТБ может вложить до 10 млрд рублей в строительство порта в Якутии
Лукьяненко уточнил, что морской порт Найба станет глобальным транспортным хабом и позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути и связать отдаленные районы Республики Саха (Якутия) с главной транспортной артерией Севера.
По его данным, всего на реализацию проектов Арктической зоны и Северного морского пути со стороны банка уже выделено 700 млрд руб.
22 ноября глава Якутии Айсен Николаев рассказал о планах властей республики завершить подготовительную стадию проекта строительства морского порта Найба в 2027 г. Затем начнется строительство порта.
Николаев заявил, что в долгосрочном плане комплексного развития агломерации Тикси – Найба объем финансирования всех мероприятий оценивается более чем в 34,7 млрд руб. Они включают обустройство до 2031 г. автозимника продленного действия, который проложат на участке Усть-Куйга – Найба по проекту строительства дороги «Яна» «Восточный меридиан».