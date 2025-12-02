ВТБ может вложить до 10 млрд рублей в строительство порта в Якутии

Николаев заявил, что в долгосрочном плане комплексного развития агломерации Тикси – Найба объем финансирования всех мероприятий оценивается более чем в 34,7 млрд руб. Они включают обустройство до 2031 г. автозимника продленного действия, который проложат на участке Усть-Куйга – Найба по проекту строительства дороги «Яна» «Восточный меридиан».