ВТБ может вложить до 10 млрд рублей в строительство порта в Якутии

Ведомости

ВТБ планирует поучаствовать в финансировании строительства морского порта Найба в Якутии. Возможный объем вложений банка может составить до 10 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы финансовой организации Валерий Лукьяненко на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

Лукьяненко уточнил, что морской порт Найба станет глобальным транспортным хабом и позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути и связать отдаленные районы Республики Саха (Якутия) с главной транспортной артерией Севера.

По его данным, всего на реализацию проектов Арктической зоны и Северного морского пути со стороны банка уже выделено 700 млрд руб.

22 ноября глава Якутии Айсен Николаев рассказал о планах властей республики завершить подготовительную стадию проекта строительства морского порта Найба в 2027 г. Затем начнется строительство порта.

Николаев заявил, что в долгосрочном плане комплексного развития агломерации Тикси – Найба объем финансирования всех мероприятий оценивается более чем в 34,7 млрд руб. Они включают обустройство до 2031 г. автозимника продленного действия, который проложат на участке Усть-Куйга – Найба по проекту строительства дороги «Яна» «Восточный меридиан».

