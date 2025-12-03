Газета
Финансы

Брокер ВТБ обновил прогноз по рынкам на 2026 год

Ведомости
Полина Петрусевич

«ВТБ мои инвестиции» представили обновленный взгляд на рынки капитала. Следующий год может стать одним из самых привлекательных для инвесторов: в стране продолжается цикл снижения ключевой ставки, доходности по облигациям остаются выше депозитных ставок, а акции сохраняют потенциал роста. Об этом было сказано в представленной на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!» инвестиционной стратегии брокера на 2026 г.

Аналитики отмечают, что российская экономика постепенно переходит к фазе плавного охлаждения. В 2026 г. рост ВВП может составить 1,2% в базовом прогнозе и до 2,5% – в позитивном. Несмотря на замедление, рынок труда остается напряженным: высокая занятость, зарплаты растут быстрее производительности, а внутренний спрос продолжает поддерживать экономическую активность.

На динамику рубля, по оценкам специалистов, будет влиять снижение цен на российскую нефть, уменьшение валютных продаж ЦБ и восстановление импорта. Эти факторы могут привести к постепенному ослаблению нацвалюты.

Ключевая ставка, как ожидают аналитики, снизится до 13% к концу 2026 г. Предполагается, что после этого инвесторы сосредоточат внимание на долговых инструментах. Длинные ОФЗ при текущем цикле снижения ставки могут обеспечить доходность 22–25% за год. Корпоративные облигации высокого качества предлагают 17–18% годовых, а валютные бумаги сохраняют доходность на уровне 7–8% и одновременно служат инструментом диверсификации, сказано в стратегии.

Прогноз экспертов по российскому фондовому рынку также остается позитивным. Потенциал индекса Мосбиржи оценивается в 3610 пунктов, что предполагает возможную совокупную доходность около 44% в течение года.

Одним из перспективных финансовых секторов остается ИТ, а также некоторые экспортеры и компании, занимающиеся транспортировкой нефти. Средняя дивидендная доходность рынка оценивается в 7,7%, при этом компании внутреннего спроса, такие как МТС, БСПБ, Headhunter, «Займер» и др. могут обеспечить двузначные выплаты акционерам.

