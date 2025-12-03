Брокер ВТБ обновил прогноз по рынкам на 2026 год
«ВТБ мои инвестиции» представили обновленный взгляд на рынки капитала. Следующий год может стать одним из самых привлекательных для инвесторов: в стране продолжается цикл снижения ключевой ставки, доходности по облигациям остаются выше депозитных ставок, а акции сохраняют потенциал роста. Об этом было сказано в представленной на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!» инвестиционной стратегии брокера на 2026 г.
Аналитики отмечают, что российская экономика постепенно переходит к фазе плавного охлаждения. В 2026 г. рост ВВП может составить 1,2% в базовом прогнозе и до 2,5% – в позитивном. Несмотря на замедление, рынок труда остается напряженным: высокая занятость, зарплаты растут быстрее производительности, а внутренний спрос продолжает поддерживать экономическую активность.
На динамику рубля, по оценкам специалистов, будет влиять снижение цен на российскую нефть, уменьшение валютных продаж ЦБ и восстановление импорта. Эти факторы могут привести к постепенному ослаблению нацвалюты.
Ключевая ставка, как ожидают аналитики, снизится до 13% к концу 2026 г. Предполагается, что после этого инвесторы сосредоточат внимание на долговых инструментах. Длинные ОФЗ при текущем цикле снижения ставки могут обеспечить доходность 22–25% за год. Корпоративные облигации высокого качества предлагают 17–18% годовых, а валютные бумаги сохраняют доходность на уровне 7–8% и одновременно служат инструментом диверсификации, сказано в стратегии.
Прогноз экспертов по российскому фондовому рынку также остается позитивным. Потенциал индекса Мосбиржи оценивается в 3610 пунктов, что предполагает возможную совокупную доходность около 44% в течение года.
Одним из перспективных финансовых секторов остается ИТ, а также некоторые экспортеры и компании, занимающиеся транспортировкой нефти. Средняя дивидендная доходность рынка оценивается в 7,7%, при этом компании внутреннего спроса, такие как МТС, БСПБ, Headhunter, «Займер» и др. могут обеспечить двузначные выплаты акционерам.