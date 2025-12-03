Брокер ВТБ обновил прогноз по рынкам на 2026 год

«ВТБ мои инвестиции» представили обновленный взгляд на рынки капитала. Следующий год может стать одним из самых привлекательных для инвесторов: в стране продолжается цикл снижения ключевой ставки, доходности по облигациям остаются выше депозитных ставок, а акции сохраняют потенциал роста. Об этом было сказано в представленной на экономическом форуме ВТБ «Россия зовет!» инвестиционной стратегии брокера на 2026 г.