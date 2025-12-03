«Магнит» разместил выпуск облигаций объемом 26,65 млрд рублей
ПАО «Магнит» объявило о завершении размещения биржевых облигаций серии БО-005Р-05 объемом 26,65 млрд руб. Срок обращения бумаг составляет два года и два месяца – всего 780 дней. Об этом сообщает «Интерфакс».
По облигациям предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Доходность будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 140 базисных пунктов.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста № 8. Кроме того, облигации соответствуют требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Сейчас в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций «Магнита» совокупным объемом 396,35 млрд руб.
30 июня 2025 г. чистый долг ритейлера составлял 430,6 млрд руб. Показатель отношения чистого долга к EBITDA находился на уровне 2,4х.