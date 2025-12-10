Алиханов не увидел проблем в расчетах с банками ОАЭ
В области межбанковских расчетов между Россией и ОАЭ «есть над чем работать», но пока там «не видим проблем». Об этом на пресс-подходе по итогам заседания российско-эмиратской межправкомиссии в Дубае 10 декабря заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы обсуждали этот вопрос (взаимных расчетов. – «Ведомости») , несомненно. Есть над чем работать. Мы пока с точки зрения расчетов не видим проблем, если говорить о межбанке», – сказал Алиханов.
По его словам, в обсуждениях 10 декабря участвовали «коллеги из Центрального банка» России. «Обсуждались расчеты и упрощения расчетов для туристов. В Эмиратах сейчас вводится новое приложение, и мы тоже активно взаимодействуем с коллегами с эмиратской стороны, к тому, чтобы работать в том числе», – сказал министр промышленности и торговли России.
Отвечая на вопрос о расчетах по системе «Мир» он отметил, что скорее с эмиратской стороной обсуждается «переход на новые технологии, QR-коды, различные приложения, которые позволяют и без пластика работать». «Поэтому считаем, что те инициативы, которые реализуются в Эмиратах, мы вполне можем к ним присоединиться и решать вопросы расчетов для туристов», – сказал Алиханов.