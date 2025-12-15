Аналитик «Сбера» считает вероятным снижение ключевой ставки до 16%

«Последний фактор еще не проявился на валютном рынке, но может стать более заметен в январе при снижении продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций с ФНБ», – отметил эксперт, добавив, что при этом последние данные по потребительскому спросу и экономической активности «подтвердили сохранение сдержанного, но положительного роста экономики».