Аналитик «Сбера» считает вероятным снижение ключевой ставки до 16%
Банк России может снизить ключевую ставку на заседании 19 декабря до 16%, этот сценарий наиболее вероятен, сообщил «Ведомостям» старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
Эксперт считает, что регулятор будет выбирать между снижением ставки на 50 б. п. и 100 б. п. в связи с сохранением низкой месячной инфляции. В ноябре ее сезонно скорректированный показатель оказался ниже 4% в пересчете на год, а базовая инфляция составила 3,6%.
По словам Рапохина, ЦБ может посчитать текущее замедление инфляции неустойчивым на фоне предстоящего повышения НДС и сложных внешних условий торговли.
«Последний фактор еще не проявился на валютном рынке, но может стать более заметен в январе при снижении продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций с ФНБ», – отметил эксперт, добавив, что при этом последние данные по потребительскому спросу и экономической активности «подтвердили сохранение сдержанного, но положительного роста экономики».
Согласно опросу экономистов и представителей бизнеса, проведенного «Ведомостями», большинство экспертов ждут снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря на 50 б. п. до 16%. Такой прогноз дали 17 из 23 респондентов, еще три аналитика ожидают смягчения на 1 п. п. до 15,5%. Три эксперта рассчитывают либо на сохранение на текущем уровне – 16,5%, либо на снижение до 16%.